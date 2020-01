Wat kan je doen om je spaargeld in 2020 te laten groeien?

De spaarrente ligt rond de nul procent en de pensioenfondsen dreigen de pensioenen te korten. Daarom zijn steeds meer Nederlanders op zoek naar een andere manier om geld opzij te zetten voor de toekomst, bijvoorbeeld door te beleggen. Wat zijn in 2020 de beste opties om je spaargeld te laten groeien?

Historisch lage rente

Geld op een spaarrekening zetten leverde vroeger nog wat op. Was de rente op een gewone spaarrekening in 1995 nog 3,64 procent, vandaag de dag mag je al blij zijn als je geen rente moet betalen op je spaargeld. Kortom, de rente staat historisch laag. Spaarders krijgen bij ABN AMRO vanaf april geen rente meer over tegoeden op hun rekening. Klanten die meer dan 2,5 miljoen euro op de bank hebben staan, gaan dan zelfs 0,5 procent rente betalen. ABN AMRO rekende tot nu toe een rente van 0,01 procent voor vrijwel alle spaarders. Dat rentetarief rekenen ING en Rabobank ook nog. Triodos Bank bracht de spaarrente wel eerder naar nul en ook vermogensbeheerder Evi van Lanschot gaf geen rente meer over niet belegde tegoeden.

Investeren in onroerend goed

Nu sparen niet langer een winstgevende optie is, zijn mensen op zoek naar ander manieren om hun spaargeld te investeren of te beleggen. Zo kan je ervoor kiezen om je spaargeld in onroerend goed te investeren. Het aantal particuliere beleggers op de woningmarkt neemt sterk toe. Bijna 300.000 personen verhuren een of meer woningen. De meeste analisten verwachten dat de woningmarkt voorlopig een aantrekkelijke belegging zal blijven en dat het een veilige en solide keuze is. Vastgoed is tastbaar en het behoudt altijd een zekere waarde.

Duurzaam beleggen is het nieuwe normaal

Geld opzij zetten voor later kan ook door verstandig te beleggen. Sinds 1900 heeft een gemiddelde belegging wereldwijd zo’n 8 procent rendement per jaar opgeleverd. Duurzaam lijkt het nieuwe normaal te zijn, ook op het gebied van beleggen. In Amerika hebben duurzame beleggingsfondsen in 2019 alle records verbroken en een zelfde trend is gaande op de Europese markten. Zo kan je duurzaam beleggen bij Evi van Lanschot die bouwt aan toekomstbestendige portefeuilles, waarbij de mix van kosten en rendement onverminderd belangrijk blijft. Bij verantwoord beleggen worden bedrijven niet alleen op financiële resultaten beoordeeld, maar ook op de manier waarop zij omgaan met milieu en sociale en maatschappelijke thema’s.

Inspelen op maatschappelijke trends

Als je ten slotte naar de huidige maatschappelijke trends kijkt, zoals klimaatverandering, vergrijzing, duurzaamheid, meer vrije tijd en technologische vernieuwing, is het zinvol om binnen dit spectrum je geld te beleggen. Kijk daarbij naar onderliggende fundamenten van een bedrijf. Valt het onder een van deze trends die de komende jaren aan kracht gaat winnen? Dan is een recessie, mits het bedrijf uiteraard niet teveel schulden heeft, geen probleem. De kunst is om dergelijke bedrijven tijdig te herkennen.