Algemene Onderwijsbond telt tienduizenden demonstranten

Tienduizenden mensen uit het onderwijs hebben donderdag deelgenomen aan acties voor meer geld en minder werkdruk. De Algemene Onderwijsbond AOb heeft alleen al in het centrum van Amsterdam meer dan 15.000 stakende onderwijskrachten geteld, meldt ze op haar site. In de Rotterdamse Kuip waren er volgens de club 10.000 mensen bijeen.

In Groningen deden circa 5000 mensen mee aan een mars door de binnenstad, zegt de bond verder, net als in Zutphen. In Den Haag werden zeker 3000 boze leerkrachten gezien en in Maastricht waren zeker 2000 demonstranten op de been.

De optocht in Middelburg liep door filmopnamen in de stad anders dan verwacht, maar toch waren er bijna vijfhonderd onderwijsmensen bij een demonstratie.