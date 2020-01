Blokhuis: NS en ProRail brengen rookvrije generatie dichterbij

De NS en ProRail brengen een rookvrije generatie dichterbij door roken op stations uit te bannen en een streep te zetten door de verkoop van tabak. Dat vindt staatssecretaris Paul Blokhuis.

De bijdrage van de twee bedrijven is breder dan alleen “de grote omslag naar rookvrij die nu op alle stations gaat plaatsvinden”, stelt de staatssecretaris. “Ook omdat andere bedrijven hiermee verder aan het denken gezet worden over het stoppen met tabaksverkoop. Want als zo’n groot bedrijf als NS het kan, kunnen andere het ook.

“Over een paar jaar kijken kinderen je glazig aan als je vertelt dat je vroeger mocht roken op een perron”, voorspelt Blokhuis.