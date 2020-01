Coalitie blijft verdeeld over ‘voltooid leven’

De meningsverschillen in de coalitie over hoe om te gaan met mensen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen, blijven onverminderd groot, ook na een nieuw rapport over de kwestie. De christelijke partijen blijven fel tegen een nieuwe, wettelijke regeling, terwijl de liberalen vasthouden aan hun wens om deze mensen met een stervenswens op een of andere manier tegemoet te komen.

De vier coalitiepartijen zijn ernstig verdeeld over het onderwerp. D66 en VVD pleiten voor wetgeving, terwijl CDA en ChristenUnie er niets van willen weten. Het rapport van de commissie-Van Wijngaarden kwam er op verzoek van de coalitie. Volgens het rapport zijn er 10.000 ouderen die daadwerkelijk uit het leven willen stappen.

“Wat het CDA betreft komt er geen wet, maar meer aandacht voor de zin van het leven”, aldus het Tweede Kamerlid Harry van der Molen. “Juist wanneer mensen zich zo alleen, verlaten of verloren voelen hebben ze aandacht en zorg nodig.”

“De VVD wilde en wil deze groep, met een stervenswens die niet direct medisch is, graag tegemoet komen”, reageert Ockje Tellegen. Ouderen die eenzaam en hulpbehoevend zijn, moet perspectief worden geboden, vindt de VVD’er. Of dat met een wettelijke regeling zou moeten, laat ze in het midden.