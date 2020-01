EU en overheid betalen kosten terugkeer Nederland uit Wuhan

De Europese Unie en de Nederlandse overheid vergoeden de kosten die Nederlanders moeten maken om geëvacueerd te worden uit Wuhan, het epicentrum in China van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Ook eventuele kosten die ontstaan door quarantaine-maatregelen worden vergoed.

Dat heeft de Nederlandse ambassade in Peking aan de Nederlanders in Wuhan en de provincie Hubei laten weten. In totaal willen achttien van de twintig Nederlanders in Wuhan de stad verlaten. Het is nog niet duidelijk wanneer ze kunnen vertrekken. “Er is intensief overleg met een aantal landen om op zeer korte termijn vliegtuigen te sturen voor Europeanen die aangegeven hebben te willen vertrekken, inclusief Nederlanders.”

Het kan zijn dat de geëvacueerde Nederlanders eerst naar een ander Europees land vliegen. Mogelijk dat ze daar in quarantaine moeten. Dat zal maximaal twee weken duren. Er wordt daarna gezorgd voor terugkeer naar Nederland.

Partners van Nederlanders in Wuhan die geen EU-paspoort hebben, zullen vermoedelijk moeten achterblijven. Er is “serieuze kans” dat de Chinese autoriteiten “niet zullen instemmen met vertrek van personen met de Chinese nationaliteit”, schrijft de ambassade.