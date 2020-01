Extra onderzoek naar dodelijk ongeval met zitmaaier

Er komt extra onderzoek naar een dodelijk ongeval met een zitmaaier bij een basisschool in Kampen. De rechtbank in Zwolle heeft dat besloten tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen een ambtenaar, die daar het grasveld maaide. Bij het achteruitrijden kwam in september 2018 een 6-jarig meisje onder de wielen van de grasmaaier terecht.

De rechtbank wil dat een onderzoeker onder meer kijkt naar de technische staat van de grasmaaier en naar afspraken die destijds door de gemeente met scholen zijn gemaakt.

De 21-jarige Kampenaar Daniƫl V. maaide in opdracht van de gemeente een grasveld bij basisschool Villa Nova in Kampen. Het veld werd gebruikt als schoolplein.