Linda de Mol speelt in remake Italiaanse tragikomedie

Het team achter Gooische Vrouwen en de bioscoopfilm April, May en June draait komend voorjaar een remake van de Italiaanse tragikomedie Perfetti Sconosciuti uit 2016. Die wordt in Nederland uitgebracht als Perfect Strangers. Dat heeft de agent van Linda de Mol donderdag bevestigd. Linda de Mol speelt een van de hoofdrollen.

De film gaat over een groep goede vrienden die een diner hebben. Zij dagen elkaar uit om de hele avond hun smartphones op tafel te leggen en elk gesprek en tekstbericht te delen met de rest van de groep om te bewijzen dat zij geen geheimen voor elkaar hebben. Al snel blijkt echter dat zij elkaar veel minder goed kennen dan ze dachten.

Het scenario van de Nederlandse Perfetti Sconosciuti wordt geschreven door Frank Houtappels. De regie is in handen van Will Koopman.

Perfetti Sconosciuti was in Italiƫ een grote hit. Ook won de film talloze prijzen op buitenlandse festivals.