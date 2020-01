Salarisongelijkheid tussen man en vrouw overal aanwezig volgens werkend Nederland

73 procent van de werkende Nederlanders vindt dat er in ons land sprake is van salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen met vergelijkbare banen. Opvallend is dat een kleine meerderheid (59%) van de mannen aangeeft dat vrouwen daar zelf wat aan kunnen doen.

Datzelfde vindt 43 procent van de vrouwen. Verder is 83 procent van de werkende Nederlanders van mening dat overheidsinstanties dit jaar het goede voorbeeld moeten geven om salarisongelijkheid ongedaan te maken. Dat zijn de uitkomsten uit het recente nationale onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1000 werkende Nederlanders.

Vaker bij de buurman

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat werkenden het idee hebben dat salarisongelijkheid vaker bij de buurman voorkomt dan op hun eigen werkplek. Op de vraag of dat ook van toepassing is bij eigen collega’s geeft 41 procent van de Nederlanders een bevestigend antwoord. 42 procent van de werkenden vindt dat salarisongelijkheid niet aan de orde is bij hun eigen werkgever. Het vertrouwen in salarisgelijkheid tussen man en vrouw is het laagst in de bouw, en transport & logistiek sector in vergelijking met andere branches.

“In een welvarend land als Nederland is het zaak dat we snel werk maken van een gelijkwaardige beloning, ongeacht het geslacht. De recent gewonnen rechtzaak van de BBC-verslaggeefster in Engeland, die jarenlang minder werd betaald dan haar mannelijke collega in dezelfde functie, onderstreept maar weer dat dit niet past bij de normen en waarden van onze moderne samenleving. Zo aan het begin van dit nieuwe jaar zou ik elke werkgever willen oproepen om nog eens kritisch te kijken naar de mate van gelijkwaardige beloning binnen hun eigen organisatie”, vertelt Joke van der Velpen, Productmanager wet- en regelgeving bij Visma | Raet.