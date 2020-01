Tweede ronde kaartverkoop songfestival van start

Fans die in december naast een ticket voor het Eurovisiesongfestival grepen, krijgen donderdag een nieuwe kans. Om 12.00 uur gaat de tweede ronde van de ticketverkoop van start en kunnen er opnieuw kaartjes gekocht worden voor de generale repetities, de halve finales en de finale in Rotterdam Ahoy.

In totaal gaat het om negen shows waarvan drie liveshows: de twee halve finales en de finale. De zes generale repetities zijn ook volwaardige shows, inclusief presentatoren, opening- en intervalacts, zo benadrukt de festivalorganisatie. Het enige verschil is dat de bekendmaking van de uitslag bij deze shows ontbreekt.

Sinds de loting van dinsdag is duidelijk welke landen in welke halve finale het podium betreden. In de eerste halve finale op 12 mei komen relatief sterke songfestivallanden als Zweden, Rusland, België, Noorwegen, Australië en Azerbeidzjan in actie. Op de tweede songfestivalavond is het de beurt aan onder meer Oostenrijk, Denemarken, Moldavië, Bulgarije, Polen, Zwitserland, Letland, Tsjechië en Finland. Fans kunnen de Nederlandse inzending Jeangu Macrooy op meerdere momenten zien optreden. De zanger is niet alleen tijdens de finale en de bijbehorende repetities te zien. Hij treedt ook op tijdens de juryshow van de eerste halve finale op 11 mei.

De prijzen voor de verschillende shows liggen tussen de 23,50 en 258,50 euro, waarbij die voor de halve finales op 12 en 14 mei en de finale van 16 mei het hoogst liggen. De gemeente Rotterdam gaf onlangs een klein deel van de kaarten weg aan inwoners met een laag inkomen. Eind maart volgt nog een derde ronde met de laatste beschikbare kaarten.