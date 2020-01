Universiteiten raden reis naar China af

Universiteiten in Leiden, Enschede, Utrecht, Nijmegen en Amsterdam raden hun studenten en medewerkers af om naar China af te reizen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Niet omdat ze bang zijn voor besmettingen, maar omdat het openbare leven in China inmiddels vrijwel stilligt en er reisverboden gelden. Grote universiteiten in dat land zijn gesloten, zodat het nu niet zinvol is om naar China te reizen voor studie of onderzoek, aldus de Universiteit Leiden.

In Nederland studeren de meeste Chinezen in Delft (641 studenten) en in Wageningen (ruim 500 studenten). Beide universiteiten zeggen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken nauwlettend te volgen, maar nog geen extra actie te ondernemen. Wel heeft de Wageningse universiteit een aanstaande studiereis naar Dongguan in China in elk geval een maand opgeschoven. Studenten zouden daarheen reizen voor een ontwerpwedstrijd.

Alle universiteiten onderhouden contact met personeel of studenten die op dit moment in China zijn. Er hebben zich onder hen nog geen zieken gemeld. Studenten die door de uitbraak niet kunnen terugreizen naar Nederland krijgen persoonlijke adviezen om studievertraging te voorkomen.