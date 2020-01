Zo zorg je ervoor dat je minder in de file staat

Files: velen van ons staan er regelmatig in. De ANWB heeft laten weten dat de filedruk in 2019 met maar liefst 17 procent is toegenomen. Het aantal files en de filelengte blijven toenemen. Vooral buiten de spits waren afgelopen jaar de grootste stijgers te vinden. Wat kan je doen om aan het fileleed te ontsnappen en welke vervoersmiddelen kan je nog meer kiezen?

Terwijl het aantal files stijgen, leggen Nederlanders zich er steeds meer bij neer dat ze in de file staan. Vorig jaar vond 35 procent het niet acceptabel om in de file te staan, in 2010 was dat nog 72 procent. Andere zaken, zoals agressie op de weg en in het openbaar vervoer, geluidsoverlast en luchtverontreiniging, vinden we een groter probleem. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM).

Dinsdagen en donderdagen

Als je regelmatig in de file staat en je vindt het toch wel lastig om je erbij neer te leggen, kan je ervoor kiezen om op dinsdag of donderdag thuis te werken. Dit zijn de dagen met de langste en meeste files. De topdrukte qua files is op dinsdag om 08:15 uur en op donderdag om 17:30 uur. Het is handig om elke dag voor vertrek je route te checken. Doe dit twee keer met een half uur ertussen, zodat je weet of de files erger worden. Je kan er ook voor kiezen om eerder te beginnen.

Scooter kopen

Over de Nederlandse wegen en fietspaden rijden steeds meer elektrische scooters. Een (elektrische0 scooter is een ideaal vervoermiddel als je files wilt ontwijken, maar ook als je veel op pad moet voor je werk, met name in een grote stad als bijvoorbeeld Amsterdam. Een scooter kopen is dus een optie, en is goedkoper dan een auto. De opkomst van elektrische scooters is deels te verklaren door de recente verhoging van ethanol in benzine, waardoor scooters op benzine allerlei problemen ervaren. Mensen die wat slechter ter been zijn, kunnen een scootmobiel kopen.

Nieuwe fietsregeling

Het is dit jaar makkelijker om een fiets van de zaak te krijgen. De nieuwe fietsregeling is namelijk in gegaan. Het nieuwe fietsplan is veel eenvoudiger, want de werkgever hoeft alleen maar zeven procent van de waarde van de fiets bij het loon van de medewerker op te tellen. Dat is alles. Als je langere afstanden moet reizen, is een auto uiteraard handig, maar voor kortere afstanden is de fiets zeker een optie. En je krijgt meteen wat extra beweging.

Nat weer betekent drukke spits

Kijk ten slotte naar het weerbericht. Regen betekent bijna altijd: files. Weerplaza waarschuwt op de site als het weer voor een zeer drukke spits zorgt. Bij regen zijn een scooter en fiets ook geen droge opties, dus dan is het wellicht een goed idee om, waar mogelijk, gewoon wat later naar werk te gaan en eerst thuis te werken.