Autoriteit: Er is wel geld voor sociale huurwoningen

Woningcorporaties realiseren maar 62 procent van hun jaarlijkse bouwplannen, blijkt uit de ‘Staat van de corporatiesector’. Volgens toezichthouder Autoriteit woningcorporaties ligt dat niet aan belastingen als de verhuurdersheffing, zoals de corporaties zelf zeggen.

“Wij staan met verbazing te kijken dat er geld is, dat corporaties kunnen bouwen, en dat het toch niet gebeurt”, zegt directeur Kees van Nieuwamerongen van de Autoriteit woningcorporaties in een interview in Trouw. “De afgelopen jaren, vanaf 2014, hebben corporaties jaarlijks zo’n een tot twee miljard aan schulden afgelost. Dat is geld dat oneerbiedig gezegd op de plank ligt. Geld waar huizen voor gebouwd hadden kunnen worden.”

Volgens de Autoriteit zeggen woningcorporaties dat ze jaarlijks 25.000 woningen willen bouwen. “Toch blijkt aan het eind van het jaar dat ze een stuk minder hebben gebouwd: nog geen 15.000 woningen.”