Nederlanders uit Wuhan 14 dagen in quarantaine

Nederlanders die worden teruggehaald uit de Chinese stad Wuhan moeten bij terugkomst veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dat hoeft niet per se in een ziekenhuis, zei minister Bruno Bruins vrijdag.

De periode van veertien dagen ligt voor de hand, aangezien het nieuwe coronavirus een incubatietijd heeft van twee tot tien dagen, aldus het ministerie. Andere landen die hun burgers terughalen hanteren eenzelfde termijn. De gezondheidsdienst GGD bepaalt bij aankomst waar iemand in quarantaine moet.

Een twintigtal Nederlanders heeft aangegeven weg te willen uit de provincie Hubei en haar hoofdstad Wuhan. Minister Stef Blok liet donderdag weten dat de Nederlanders mogelijk dit weekend al terug kunnen komen. Nederland werkt met een “Europese partner” aan de terugkeer. Volgens ingewijden gaat het om Frankrijk en vertrekt de vlucht mogelijk zaterdag.