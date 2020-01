Nieuwe AIVD-baas Akerboom: ‘altijd verbonden met politie’

Erik Akerboom, die vrijdag door het kabinet is benoemd tot nieuwe directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) per 1 mei, zegt altijd verbonden te blijven met de politie. Akerboom was de afgelopen vier jaar korpschef.

Akerboom noemt de politie in een mail aan het personeel “het mooiste avontuur uit mijn loopbaan”. “Ik heb veel waardering en bewondering voor alle collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor de veiligheid. Het vertrouwen van de burger in politiemensen is groot, ook en misschien wel juist in moeilijke tijden.”

Akerboom stelt dat hij in zijn nieuwe functie “dichtbij onze blauwe wereld” blijft. “Ik zal aan de samenwerking bijdragen en altijd verbonden zijn met de politie.”

Minister van Defensie Ank Bijleveld zegt blij te zijn “dat we snel een goede opvolger hebben gevonden voor Dick Schoof.” Volgens haar heeft Akerboom veel relevante werkervaring, die uitstekend van pas komt in zijn nieuwe functie als hoofd van de AIVD.

Justitieminister Ferd Grapperhaus stelt dat Akerboom als korpschef “een geweldige prestatie heeft geleverd” met “indrukwekkende resultaten”. “De aanhouding van verschillende criminele kopstukken is daar een zichtbaar voorbeeld van.”

Het is nog niet bekend wie Akerboom als korpschef opvolgt. Vanaf 1 april neemt plaatsvervangend korpschef Henk van Essen de functie waar.