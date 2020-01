Originele tips voor de inrichting en aankleding van de hal

De hal is regelmatig een ondergeschoven kindje als het gaat om de inrichting van het huis. Zonde, want deze plek krijgt heel wat te verduren. Daarom vraagt een hal om een juiste aanpak als het om de inrichting en aankleding gaat, zowel de vloer als de wanden. Een aantal ideeën.

We beginnen met de vloer, waar we vaak veel aandacht aan besteden. In de huiskamer. We kiezen voor laminaat, hout of een gietvloer. Net wat je mooi vindt, praktisch is en bij jouw levensstijl past. De hal wordt vaak vergeten, of komt als laatste aan de beurt.

Eerst de vloer in de hal

Toch is dat juist een kwetsbare plek als het gaat om slijtage. Een vloer in een hal krijgt heelaq wat te verduren van schoenen tot laarzen, van jassen tot tassen. Zoals de rugzak van Kapten and Son die dagelijks in de hoek wordt gezet (lees: kinderen willen er nog wel eens mee smijten), de hond die binnenkomt en zijn poten op deze plek ‘veegt’ en ga zo maar door. Kortom, er komt een grote hoeveelheid vuil het huis binnen via de hal, en hoopt zich daar op. Tijd voor een stevige aanpak dus. En dan valt te denken aan een goede kwaliteitsvloer die wat kan hebben. Een houten vloer of een sterke laminaatvloer bijvoorbeeld. Laat je goed over de kwaliteit informeren.

Kapstok spaart vloer en tas

Creëer ook extra dingen in een hal, ook al is deze nog zo klein. Denk aan een stevige kapstok of losse haken waar de schoudertas aan kan worden gehangen. Scheelt ruimte en spaart zowel vloer als tas. Vaak is een hoge plank ook handig voor onder meer dozen en manden met losse accessoires die je vaak maar tijdelijk gebruikt. Denk aan wanten en mutsen, schoensmeer, extra veters en fietslampjes.

Heb je een brede hal? Dan is het heel fraai om een boekenkast langs een wand te creëren. Nog nooit gezien? Dat kan kloppen. De hal is vaak een vergeten plek als het gaat om de aankleding, maar daar komt nu verandering in. Waarom geen boeken in de hal als je er de ruimte voor hebt. Een mooie variant is het maken van een boekenkast met planken waarvan het onderste deel deurtjes heeft. Dan kun je daar heerlijk spullen opbergen die aan het zicht onttrokken kunnen worden. Het ruimt op en het ziet er heel fraai uit.

Eye catcher bij binnenkomst

Kunst in de hal is ook een optie. En voor sommige mensen zelfs een must. Hang er mooie schilderijen op of kies voor foto’s. Tegenwoordig kun je prachtige familie- of vakantiefoto’s laten uitvergroten en je plakt ze zo op de muur. Echt een eye catcher als je binnenkomt. Heb je echt een grote hal, dan is het stijlvol om deze bijvoorbeeld aan te kleden met rieten manden. Daar kunnen dan allerlei spullen in worden opgeborgen en daar passen ook de rugzakken in, zoals de Ted Baker tas van de kinderen. Wel even goed afspreken dat ze dus dáár in moeten! Er zijn tegenwoordig schitterende manden te koop. Ook om er planten in te zetten bijvoorbeeld. Daarmee creëer je een hal of gang die echt welkom is. Voor jezelf en zeker ook voor het bezoek.