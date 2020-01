Parasite wint publieksprijs Filmfestival Rotterdam

De Koreaanse film Parasite heeft de publieksprijs gewonnen van het Internationaal Film Festival Rotterdam. Het ging om een speciale zwart-witversie van de film. Regisseur Bong Joon Ho nam de award vrijdagavond zelf in ontvangst in de havenstad.

Parasite gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie won inmiddels vele tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van Cannes en de Golden Globe voor beste buitenlandse productie van het jaar. Ook werd de sociale satire door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot beste titel van 2019 en geldt Parasite als een grote favoriet bij de Oscaruitreiking over een maand.

De regisseur bracht de zwart-witversie, die vanaf 13 februari in Nederlandse bioscopen te zien is, uit onder meer omdat “alle personages er nog pathetischer uitzien”, zei hij eerder.