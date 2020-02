Jan Rijpstra voorzitter Nationale Raad Zwemveiligheid

Jan Rijpstra is de nieuwe voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Rijpstra, burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland, is zaterdag begonnen. Het doel van de stichting is de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Als Kamerlid voor de VVD (tussen 1994 en 2005) pleitte hij voor onderzoek naar de inzet van drenkelingendetectiesystemen in zwembaden, waarvoor uiteindelijk een miljoen euro werd vrijgemaakt. Verder heeft de nieuwe voorzitter bestuurlijke ervaring op het terrein van de (gehandicapten)sport en een breed netwerk in de Nederlandse sportwereld, meldt de stichting. De afgelopen vier jaar heeft Rijpstra zich als voorzitter van Reddingsbrigade Nederland sterk gemaakt voor zwemveiligheid in open water.

Jan Rijpstra (1955) volgt Marriƫt Mittendorff op, die vanaf najaar 2015 voorzitter was. In het bestuur van de stichting zitten diverse partijen uit de zwembranche.