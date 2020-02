A2 bij Liempde dicht door ongeval met meerdere voertuigen

Als gevolg van een ongeval met meerdere voertuigen is snelweg A2 tussen Den Bosch en Eindhoven zondagochtend afgesloten. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er zo’n zeven tot acht voertuigen bij betrokken. De weg bij het Brabantse Liempde gaat naar verwachting rond 09.00 uur weer open.

Een auto belandde rond 04.15 uur op de kop na een aanrijding met een vrachtwagen. Doordat daardoor weggebruikers moesten uitwijken, raakten er nog meer auto’s met elkaar in botsing.

De bestuurder van de auto die over de kop sloeg, was aanvankelijk spoorloos. Hij heeft zich later bij het ziekenhuis gemeld, waar de politie naartoe is gegaan voor “tekst en uitleg”, zei de woordvoerder. Een andere persoon die bij de aanrijdingen betrokken was, is gewond per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Ook botste een auto op een voertuig van Rijkswaterstaat dat de weg moest afzetten.