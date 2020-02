Vuurwerkbranche demonstreert legaal en illegaal vuurwerk

Om de verschillen te laten zien tussen legaal en illegaal knalvuurwerk, houdt de Vuurwerkfederatie dinsdag op het Haagse Malieveld een demonstratie. Geen betoging, maar een toelichting “om het onjuiste beeld hierover recht te zetten”.

De demonstratie is nodig, vindt de Vuurwerkfederatie, omdat “onder media, politici, hulpverleners en burgemeesters een onjuist beeld is ontstaan over legaal knalvuurwerk. Men associeert legaal knalvuurwerk met de problematiek tijdens de jaarwisseling terwijl dit beeld onjuist is.”

Op veilige afstand van het publiek steekt een gecertificeerde pyrotechnicus vier stuks legaal knalvuurwerk af en twee stuks illegaal vuurwerk. Onder het legale spul zijn een kanonslag met 2,5 gram buskruit – “de hardste legale knaller in Nederland” – en een Chinese rol met 50.000 shots en 398 gram buskruit.

De verboden knallers zijn een Chinese rol van 50.000 shots met 240 gram flashpoeder en een Cobra met 6,28 gram flashpoeder. Beide soorten gelden als gevaarlijk en alleen af te steken door professionals.

Tijdens de demonstratie wordt er uitleg gegeven.