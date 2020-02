5 redenen waarom cybersecurity op kantoor voor iedereen van belang is

Als je samen met anderen op kantoor werkt, is cybersecurity natuurlijk voor iedereen van belang. Een inbraak bij een van je collega’s of bij jezelf kan namelijk verregaande gevolgen hebben voor jezelf, maar ook voor het hele bedrijf. Het is daarom aan te raden om cybersecurity een hoge prioriteit te geven op het kantoor waarin je werkt. Er zijn een aantal simpele aanpassingen die je kunt doen om de veiligheid drastisch te verhogen. In dit artikel gaan we er dieper op in!

Vermijd pop-ups, onbekende mails en links

Het zogenaamde phishing is tegenwoordig erg populair. Daarbij worden er mailtjes, pop-ups of links doorgestuurd waar kwaadaardige software achter zit. Het is daarom belangrijk om onbekende e-mails niet te openen, niet op pop-ups te klikken en ook links niet aan te raken. Dit voorkomt dat bedrijfsgevoelige data op straat komt te liggen.

Gebruik een wachtwoordmanager

Een wachtwoordmanager gaat je helpen met het managen van je wachtwoorden. Het grote voordeel van een wachtwoordmanager is dat het mogelijk is om voor elk account een ander wachtwoord te hanteren. Hierdoor loop je niet meer het risico dat wanneer hackers één van je wachtwoorden hebben ontcijferd, ze direct toegang hebben tot vrijwel al je accounts. Daarnaast geeft een wachtwoordmanager je vaak de mogelijkheid om wachtwoorden te genereren. Daarbij kun je kiezen uit verschillende tekens, hoofdletters, cijfers en leestekens. Hierdoor wordt het extreem moeilijk om het wachtwoord te hacken.

Schaf een VPN aan

Het aanschaffen van een VPN is tevens aan te raden voor de hele afdeling. Wanneer er een VPN wordt aangeschaft, wordt de locatie van de gebruikers verborgen. Dit maakt het voor hackers moeilijker om het versleutelde dataverkeer te ontcijferen. Hierdoor loop je in ieder geval minder gevaar wat betreft hackers en is de kans een stuk kleiner dat er data gestolen wordt.

Installeer software updates

Ook software updates zijn enorm belangrijk. Indien een fabrikant namelijk nieuwe software uitbrengt, zit hier vaak ook een veiligheidsupdate bij. Na verloop van tijd staat er ook online welke veiligheidsupdates er zijn uitgevoerd. Als deze data publiekelijk toegankelijk is, kunnen hackers door middel van zogenaamd ‘reverse engineering’ toegang krijgen tot computers die de veiligheidsupdates nog niet hebben doorgevoerd. Zorg er daarom voor dat alle computers op de afdeling up-to-date zijn.

Hecht waarde aan opleiding en training

Hier horen niet alleen de externe opleidingen bij, maar ook het trainen en opleiden van elkaar. Zie je dat een collega vaak spam in zijn mailbox heeft, help hem of haar dan om deze mails in de spamfolder te krijgen. Zie je dat er vaak wordt ingelogd op vreemde netwerken, kijk hier dan mee. Samen kun je hierdoor voorkomen dat er virussen binnengehaald worden.

Zoals je leest zijn er genoeg manieren om de veiligheid op kantoor te verhogen. Door het doorvoeren van deze tips wordt de veiligheid op kantoor hoger, waardoor niet alleen jij, maar ook je bedrijf minder risico loopt. Welke maatregelen neem