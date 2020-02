Domino Day te zien bij RTL

Domino Day keert in november na elf jaar terug op televisie. De uitzending waarin een nieuwe poging wordt gedaan het wereldrecord van het grootste aantal vallende dominostenen neer te zetten, wordt uitgezonden op RTL 4. De zender heeft dat maandagavond bekendgemaakt in RTL Boulevard.

Het evenement werd voorheen uitgezonden door SBS6. Tussen 1998 en 2009 trok de show miljoenen kijkers. Wie de presentatie gaat doen is nog niet bekend.

Domino Day vond voor het laatst plaats op 15 november 2009. Naar de liveregistratie keken toen 2,9 miljoen mensen. Er werden destijds in Leeuwarden 4,8 miljoen dominosteentjes neergezet, waarvan er uiteindelijk 4.491.863 omgingen. Enkele jaren eerder werd het evenement wereldnieuws toen een mus tijdens de voorbereidingen werd neergeschoten. Het vogeltje was de hal binnengevlogen en had duizenden steentjes omgegooid.