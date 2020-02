Grapperhaus stuurt documenten over Wilders naar Kamer

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft maandag een grote hoeveelheid documenten naar de Tweede Kamer gestuurd over de strafvervolging van PVV-leider Geert Wilders. Het gaat om alle communicatie tussen het ministerie en het Openbaar Ministerie tussen maart 2014 en december 2016 over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders.

De rechtbank in Utrecht oordeelde in november dat Grapperhaus breder op zoek moest naar documenten die betrekking hebben op de vervolging van Wilders, vanwege diens ‘minder Marokkanen’-uitspraak. De minister liet de nieuwe zoektocht naar documenten uitvoeren door adviesbureau Deloitte.

Het resultaat liet enige tijd op zich wachten. In december moest Grapperhaus de Kamer meedelen dat er vertraging was opgelopen.

Hij gaat niet in op de vraag of zijn voorgangers zich op onbehoorlijke wijze met de vervolgingsbeslissing hebben bemoeid, omdat “de zaak nog onder de rechter is. Het is van groot belang dat de rechterlijke macht zijn werk ongehinderd kan blijven doen.”

Het hoger beroep in het proces tegen Wilders wordt woensdag hervat. De PVV-leider is bepaald niet te spreken over de timing van de publicatie van de documenten. “Anderhalve dag voor de zitting bij het hof begraaft Grapperhaus ons onder stukken”, twittert hij. “Stop dit politieke proces.”