Nederlanders om in de gaten te houden: psycholoog met extra expertise seksualiteit Annemijn Roelants (24)

Ze weet hoe belangrijk het voor mensen is dat ze zich gesteund voelen en dat iemand een luisterend oor biedt. Dat luisterend oor is psycholoog Annemijn Roelants van nature, ook als kind al. Ze stond graag klaar voor vriendinnen en kon altijd zien als iemand ergens mee zat. Ze is onlangs afgestudeerd, werkt inmiddels bij een praktijk voor vrouwen en heeft een grote interesse in seksualiteit. “De reden dat jongeren minder seks hebben, komt denk ik door de seksuele voorlichting en de maatschappij waarin wij leven.”

Vroeger las ze de rubriek in Cosmogirl over liefde, seks en relaties altijd als eerste. Ze vroeg zich altijd af door wie de ingestuurde vragen werden beantwoord. “Ik vond het zo leuk dat iedereen zoveel vragen had. Eigenlijk wil ik al die vragen beantwoorden. Tijdens mijn studie psychologie heb ik seksuele voorlichting gegeven. Kinderen zitten met veel vragen. Ik heb geen gene om over seks te praten. Veel hulpverleners vinden het soms lastig en dat is zonde. Ik wil alles over seksualiteit weten en zoveel mogelijk kennis op doen.”

Tijdens haar studie heeft Annemijn acht maanden stage gelopen bij de poli seksuologie. “Ik heb mensen behandeld met seksuele disfuncties. Dit is echt waar mijn hart ligt. Ik hoop op een dag officieel seksuoloog te worden, maar dan moet ik nog wel wat stappen doorlopen. Ik denk dat het nu een hele goede tijd is om bezig te zijn met seksualiteit. Mensen worden een beetje wakker. Het leeft onder jongeren, ook op Instagram. Seksuele voorlichting wordt slecht beoordeeld in Nederland, daar ben ik het wel mee eens. We zijn als maatschappij behoorlijk gefocust op penetratie seks. Voor vrouwen is penetratie seks niet altijd de meest plezierige en vervullende manier van seks hebben. De voorlichting draait voornamelijk om zwangerschappen en soa’s. Die angst hiervoor, die boodschap geven we mee. We maken er niet iets leuks van.”

Waarom doe je wat je doet?

“Omdat ik heel graag bezig wil zijn met seksualiteit. Ik denk dat er toch nog een taboe op zit. Het is ontzettend belangrijk om je fijn te voelen over seksualiteit en intimiteit. Het is belangrijk om een goed seksleven te hebben, met jezelf en/of met een ander. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen en dat straal je uit naar andere aspecten in je leven. We zouden hier meer over mogen praten. Ook ik heb onzekerheid gehad, vooral tijdens mijn puberteit. Ik moest er zelf achter komen dat ik niet raar was over hoe ik me voelde over mijn eigen seksualiteit. Veel jongeren vragen zich af of ze wel normaal zijn. Als je daar niet mee aan de slag gaat, blijft dat een twijfel. Wat is normaal en bestaat dat eigenlijk wel?”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik sta redelijk makkelijk in de ochtend op. Ik wil graag iets moois van de dag maken, zowel voor mezelf als voor een ander. Nu ik aan het werk ben, denk ik in de ochtend: ik ga vandaag mensen zien, die ga ik zoveel mogelijk kracht en positiviteit meegeven. Ik merk zelf hoe belangrijk het is om die kracht en dat positieve zelf van binnen te voelen. Pas dan kan ik het delen met anderen.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat heel goed. Ik ben afgestudeerd en gestart met mijn nieuwe werk. Praktijken willen vaak pas iemand aannemen die al werkervaring heeft, maar gelukkig kan ik in deze praktijk meteen aan de slag. Ik kijk heel erg uit naar wat de toekomst gaat brengen en wat er nog gaat komen. Ik hoop dat ik mijn opgedane kennis over seksualiteit kan delen bij mijn huidige werk. Ik ben heel tevreden met wat er nu en ik voel me een heel gelukkig mens.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als psycholoog?

“Dat is best lastig en dat is ook een les voor mij, om te zorgen dat ik mezelf niet opzij zet omdat iemand anders iets nodig heeft. Je moet ook kunnen zeggen: vandaag even niet. Als ik vol zit met verhalen van anderen, dan mag ik aangeven wanneer het genoeg is. Het kost best veel energie om intensief te luisteren naar mensen, en dan moet ik ook weleens zeggen: nu is de batterij leeg en ik ga die eerst weer opladen. Als ik straks steeds meer ga werken, zal dat steeds belangrijker worden. Het is dus belangrijk dat ik mijn rust neem, zoals een avond alleen zijn.”

Wat zou je graag nog een keer willen ervaren?

“Ik zou een keer op tv mijn verhaal willen doen over seksualiteit. Dat zou ik heel cool vinden als ik straks als expert wordt benaderd. Dan moet ik nog wel veel leren, maar dat wil ik ook graag.”

Welke wijze les heb je recent geleerd en van wie?

“De psycholoog die mij gaat begeleiden op werk had echt iets van: je kan het, je bent psycholoog, doe het op je eigen manier. Ze heeft zo’n vertrouwen in mij. Dat heeft me veel kracht gegeven. Dat was wel een soort van les voor mij. Iemand heeft een goed gevoel bij jou, zonder twijfel. Dat is iets heel moois.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik denk wat voor mij heel belangrijk is en wat meer mensen zouden mogen doen, is echt je hart te volgen. Toen ik vertelde dat ik psychologie ging studeren, heb ik vaak gehoord: maar dan krijg je toch nooit een baan. Dan word je zeker ‘vrouw van’. Ik heb dat altijd van me af laten glijden, omdat ik heel goed weet dat ik dit wil doen. Ik heb qua studiekeuze mijn hart gevolgd. Ook wilde ik heel graag op de seksualiteit poli stage lopen. Dat is me ook gelukt. Je kan heel ver komen als je je hart volgt. Als je dat nou wat meer doet in plaats van andere belangen achterna gaan. Dan kom je er echt wel.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik sterk genoeg ben om mijn passie en mijn hart te volgen. Ik waardeer dat ik echt straal en vrolijk ben, dat ik daardoor veel blijdschap breng. Dat vind ik iets moois aan mezelf.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Mijn moeder is de eerste die bij me opkomt. Ze heeft heel veel kennis en is een ontzettend goede therapeut. In haar hart is ze eigenlijk psycholoog, maar ze heeft geen psychologie gestudeerd. Zij is een geboren psycholoog, want ze is zo goed met mensen en kan zoveel bijbrengen. Ze maakt heel makkelijk connectie met anderen. Dat zou ik nog meer willen leren. En verder Ellen Laan, zij is inmiddels een hele bekende seksuoloog. Ze kan heel goed spreken en vertellen, ze is een bijzondere vrouw. En tijdens mijn stage heb ik ook met fantastische mensen gewerkt, dat zijn ook mentoren geweest.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Let the love I generate always bring people closer together. Dat staat op een armbandje dat ik van mijn ouders heb gekregen. Ik draag het elke draag. Die quote is me heel dierbaar.”