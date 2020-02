‘Nederlanders uit Wuhan moeten eerst tot rust komen’

Het is nog niet bekend waar de vijftien Nederlanders uit de door het nieuwe coronavirus getroffen Chinese regio Wuhan in quarantaine worden geplaatst. Zij kwamen maandag kort na middernacht aan op vliegbasis Eindhoven, waarna ze naar een locatie van Defensie werden gebracht. “Deze mensen moeten nu eerst tot rust komen, ze krijgen het nog zwaar genoeg. Ze moeten twee weken in quarantaine”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

De GGD Brabant bekijkt nu per geval waar de mensen, die volgens het RIVM niet ziek zijn, in quarantaine geplaatst kunnen worden. Een mogelijkheid is dat ze twee weken thuiszitten. Maar als de thuissituatie het niet toelaat, is een aparte ruimte van een vakantiepark ook een mogelijkheid. Een isolatiekamer in een ziekenhuis behoort eveneens tot de mogelijkheden, hoewel dit volgens het RIVM onwaarschijnlijk is.

Het ministerie geeft uit privacyoverwegingen geen gedetailleerde informatie over de Nederlanders.