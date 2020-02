Nieuwe directeur voor museum het Mauritshuis

Martine Gosselink van het Rijksmuseum in Amsterdam wordt de nieuwe directeur van museum het Mauritshuis in Den Haag. Op 1 april volgt ze Emilie Gordenker op, die deze week is begonnen als directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Gosselink was hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum, een functie waarin ze leiding gaf aan de historische programmering van het Rijks en zo haar stempel drukte op de vaste opstelling, het aankoopbeleid, onderzoek naar de herkomst van koloniale collecties, publicaties en evenementen. Zo was ze onder meer verantwoordelijk voor de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog van vorig jaar.

Onder haar leiding zijn onder meer ook voorbereidingen begonnen voor de aankomende tentoonstellingen Slavernij (september 2020) en REVOLUSI! (2021, over de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indiƫ/Indonesiƫ).

In 1995 studeerde Gosselink in 17e-eeuwse kunstgeschiedenis af bij professor Ernst van de Wetering aan de Universiteit van Amsterdam.