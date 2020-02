Noord-Brabantse CDA geeft voorkeur aan coalitie met Forum

Het CDA in Noord-Brabant wil met de VVD en Forum voor Democratie praten over een nieuwe coalitie voor het provinciebestuur. Dat staat in een rapport van de verkenners die onderzoek deden naar de mogelijkheden voor de toekomst, nadat het CDA de huidige coalitie had verlaten.

De christendemocraten konden zich niet vinden in het voorgenomen stikstofbeleid van het provinciebestuur en zegden in december de samenwerking met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks op. Het CDA wil nu dat de landbouw- en natuurparagraaf wordt herschreven.

Verder wil het CDA dat de nieuwe coalitie “recht doet aan de verkiezingsuitslag van maart 2019”, toen Forum landelijk grote overwinningen boekte. In Noord-Brabant is FVD de tweede partij, achter de VVD.

De basis moet volgens het CDA een samenwerking tussen de drie grootste partijen (VVD, Forum voor Democratie en CDA) worden. Die partijen hebben overigens nog geen meerderheid, maar zouden de ‘kern’ moeten vormen van een nieuw bestuur.