Politie onderzoekt of aangifte kan na ‘Marokkanen-tweet’ Baudet

De politie onderzoekt of ze aangifte kan doen tegen partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie vanwege zijn ‘Marokkanen-tweet’ van afgelopen vrijdag. De politie bekijkt of er sprake is van een “strafbaar feit”, laat de woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten na berichtgeving van die strekking door RTL Nieuws. Bij het door de FVD-leider genoemde incident in de trein was ook een politieagent betrokken.

Baudet schreef vrijdag in een tweet dat “twee dierbare vriendinnen ernstig werden lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein”. Volgens de politiewoordvoerder ging het om conducteurs en een agent in burger die bezig waren met een kaartcontrole. Nadat die zich hadden gelegitimeerd was de situatie afgedaan. “Vervolgens wordt die tweet geplaatst. Waar komt dit vandaan, vragen wij ons af”, zegt de politiewoordvoerder.

Ook de NS en ooggetuigen zeggen dat het om een kaartcontrole ging en dat de vrouwen aanvankelijk hun vervoersbewijs niet wilden tonen.