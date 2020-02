Marco en Leontine Borsato gaan uit elkaar

Marco Borsato en zijn vrouw Leontine gaan uit elkaar. Dat hebben ze dinsdag bekendgemaakt op Facebook. “Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan. We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven”, schrijven ze. Ze vragen om “ons en de kinderen rust en privacy te geven om dit te kunnen verwerken”.

De zanger en de voormalige assistente van Rad van Fortuin waren sinds mei 1998 met elkaar getrouwd. Marco (53) en Leontine (52) hebben samen drie kinderen: zoons Luca (21) en Senna (18) en dochter Jada (17).

Vorig jaar kwam naar buiten dat Borsato ongeveer tien jaar geleden een affaire had met pianiste Iris Hond. Geruchten dat het huwelijk van de Borsato’s in zwaar weer zou verkeren doen al langer de ronde. In oktober 2019 moest de zanger toegeven dat hij Leontine bedrogen had met pianiste Iris Hond. De affaire zou jaren geleden hebben plaatsgevonden. Marco verdween vorige maand uit de publiciteit. Hij maakte zijn agenda leeg omdat hij kampt met een burn-out.