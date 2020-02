Martijn Koning gelast dit seizoen nieuwe tournee af

Martijn Koning heeft alle optredens van zijn nieuwe theatertournee van de komende vier maanden verplaatst. De cabaretier laat dinsdag weten dat hij meer tijd nodig heeft voor Koning van de toekomst en dat hij daarom pas vanaf september langs de theaters reist.

Martijn zou aanvankelijk deze maand beginnen met zijn nieuwe tournee, maar is zichzelf “een beetje voorbij gehold”. “Ik maak elk jaar een nieuwe theatershow. En soms maak ik er zelfs twee. Maar het plan om in een jaar drie shows te maken is te veel gebleken. Koning van de dieren, en de oudejaarsshow, en ook nog Koning van de Toekomst kan dus niet. Voor Koning van de toekomst heb ik meer tijd nodig. Anders heet mijn volgende show Koning van de burnout”, schrijft de cabaretier.

Koning maakte de beslissing met “pijn in het hart, maar met blijdschap in het verstand”. De komende maanden zal hij gebruiken om te schrijven aan zijn show. De theaters zijn op de hoogte gebracht van de wijzigingen en lichten zelf hun publiek in over de mogelijkheden.