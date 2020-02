Verminder stress: blijf spelen

Spelen is het tegenovergestelde van stress. Door te blijven spelen als volwassene kun je stress van je af laten glijden en het helpt je herstellen. Allemaal doordat je plezier beleeft! Als kind spelen we allemaal, maar met de jaren wordt dit steeds minder. Dingen doen alleen omdat ze leuk zijn, dat gunnen we onszelf op een gegeven moment niet meer. Het wordt tijd om weer lekker te spelen, pret te beleven en de stress te laten wegsmelten.

Doe dingen gewoon omdat ze leuk zijn

Of je nu op een springkussen gaat springen, tikkertje doet met andere volwassenen of online een spelletje speelt: als jij er plezier aan beleeft moet je het gewoon doen. Laat je nooit wijsmaken dat je ergens te oud voor bent. Door het doel los te laten (ik ga nu dit doen want ik moet ontspannen) en gewoon te genieten van het moment vergeet je jouw stress. Sporten is ook een vorm van spelen, maar deze zijn vaak in een serieuze vorm gegoten met regels. Laat de vorm los en ga gewoon rennen, dansen of springen om plezier te beleven.

Spelen kan ook online

Je hoeft niet perse naar buiten om te spelen, ook al heeft de frisse buitenlucht nog een aantal bijkomende voordelen. Als het buiten koud en guur is, kun je fijn spelen op de tablet of je laptop. Ga bijvoorbeeld een gokje wagen in een online casino, verzorg je boerderijdieren op de tablet of speel een ontspannend potje schaak. Deze momenten kun je makkelijk voor jezelf pakken. Voel jij je erg gestresst? Na een paar minuten van je favoriete spelletje voel je je vast al een stuk kalmer.

De slappe lach

Kan jij je de laatste keer dat je de slappe lach had nog herinneren? Buikpijn van het lachen is iets dat je nodig hebt, het liefst iedere dag. Door veel te lachen verminder je stress. Er komen namelijk endorfines in je hersenen vrij door goed te lachen. Dit zorgt ervoor dat het adrenaline- en cortisolniveau daalt, de hormonen die vrij komen in tijden van stress. Na een flinke lachbui voel je je dus een stuk rustiger én vrolijker. Daarnaast werkt lachen pijnstillend en is het goed voor je hart. Lachen maakt de bloedvaten namelijk wijder waardoor de bloedsomloop verbetert. Hierdoor maak je minder kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Benader je werk op een lichtere manier

Ervaar jij stress door je werk? Probeer je werk dan eens te zien als een spel, waarbij je steeds een level hoger moet komen. Iedere vergadering levert XP’s op en bij een bepaald aantal punten ga jij lekker wat voor jezelf doen als beloning. Door je werk positiever te bekijken ervaar je er zelf meer plezier in. Als jij last hebt van zeurende collega’s waardoor je stress krijgt kun je dit proberen te veranderen door ze aan het lachen te maken of iets leuks te gaan doen. Zo laten jullie de negativiteit snel achter jullie.