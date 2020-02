10 misvattingen over seks

Seks: misschien wel het onderwerp waar de meeste misvattingen over bestaan. We laten ons leiden door gemiddelden, fabels, mythes en stereotypen beelden, waardoor seksualiteit in zijn geheel niet per se fijner wordt. Hierbij een overzicht van 10 (hardnekkige) misvattingen over seks van onze gasthoofdredacteur Nynke Nijman, die werkzaam is als relatietherapeut en seksuoloog.

1. Als er geen spontane seks meer is, dan is er iets mis

Seks is nooit spontaan, en dan vooral de zin in seks. Er is altijd iets, een herinnering, een blik, een gedachte, een geur, een aanraking, dat de zin in seks oproept. In sommige situaties, of aan het begin van een relatie, lijkt het misschien alsof de zin in seks, en daarmee vaak ook de seks als gevolg, spontaan en vanuit het niets komt, maar er is altijd iets dat bewust of onbewust jouw seksuele systeem aanzet. Als het lijkt alsof de seks niet meer spontaan is, of de zin in seks niet meer spontaan komt, dan moet je vaak bewuster op zoek naar prikkels die jouw zin in seks aanwakkeren.

2. Mannen hebben altijd zin in seks

Mannen hebben gelukkig niet altijd zin in seks! Veel mannen hebben met een grote regelmaat zin in seks, maar zeker niet altijd. Er zijn ook genoeg mannen die vaker geen dan wel zin in seks hebben.

3. Er moet altijd seksuele aantrekkingskracht zijn tussen mij en mijn partner

Seksuele aantrekkingskracht gaat voor veel mensen over iets dat niet te beschrijven is. Het is een abstract iets, een energie, een aantrekkingskracht die zich niet duidelijk laat omschrijven. Het is een cadeautje als je dit met je partner deelt en je voelt dat jouw partner jou voldoende prikkeling geeft om jouw seksuele verlangen aan te wakkeren, maar voor heel veel stellen is dit niet het geval. Ze kunnen hun partner eindeloos aantrekkelijk vinden, maar het wakkert niet dat seksuele vlammetje in hen aan. En dit is helemaal niet erg.

4. Mannen hebben meer zin in seks dan vrouwen

Dit is een van hardnekkige misvattingen over seks, wat voortdurend wordt bevestigd door media en verhalen. Mannen hebben namelijk niet altijd meer zin in seks dan vrouwen dat hebben. Er zijn heel veel stellen waarbij de vrouw veel meer behoefte heeft aan seksueel contact, en er zijn lesbische vrouwen die elke dag genieten van seks terwijl er homoseksuele mannen zijn die nauwelijks seks hebben. Het lijkt alsof er telkens meer vrouwen zijn die hun seksualiteit erg belangrijk vinden en een behoefte hebben aan autonomie op dit gebied. En tegelijkertijd zien we mannen die zich schamen voor het feit dat ze niet aan het stereotype beeld voldoen van de man die altijd maar zin in seks heeft. De verschillen in seks laten zich niet definiërend door man/vrouw verschillen. Elk persoon, ongeacht sekse of gender, vormt zijn eigen seksuele ik.

5. Je moet minstens 3x per week seks hebben om een goede seksuele relatie te hebben

Ten eerste zou je je nooit moeten willen meten aan gemiddelden als het om seks gaat. Het gaat er om wat jij als een goede seksuele relatie ervaart, ongeacht de verwachtingen van ‘hoe het zou moeten zijn’. Daarnaast is het gemiddelde, als we het dan toch over gemiddelden hebben, volgens de meest recente Monitor Seksuele Gezondheid, 4 keer per 3 weken. Vervolgens is het je goed om af te vragen wat ‘seks hebben’ dan precies inhoudt: moet je dan een volledige vrijpartij van minstens een uur hebben, of mag je daar ook seksuele handelingen zoals enkel orale seks, of masturbatie bij rekenen? Ik sprak eens iemand die vol passie sprak over haar heerlijke seksuele relatie met haar man, waarbij vervolgens bleek dat ze een keer per maand seks hadden. Een goede seksuele relatie laat zich niet definiëren tot een gemiddeld aantal keer seks in de week.

6. Seks zonder orgasme is geen goede seks

Seksueel contact zonder orgasme kan heerlijk zijn. Verrukkelijk, opwindend, vol overgave en zaligmakend. Voor sommigen is het orgasme als de kers op de taart en maakt het een vrijpartij helemaal af. Voor anderen is het juist de kunst om een orgasme uit te stellen, dan wel af te stellen, omdat het gelijk staat aan het einde van een vrijpartij. Het is fijn dat als je een orgasme wil krijgen, dat je dan weet hoe je het kan bereiken en dat er bovendien een gelijkwaardigheid is in de aandacht voor het genot van beide bedpartners.

7. Seks zonder penetratie is geen echte seks

Er bestaat nog steeds het idee, dat seks pas echte seks is wanneer er ook penetratie is geweest, dan wel geslachtsgemeenschap. Maar je hebt net zo goed echte seks als je orale seks hebt of wanneer er masturbatie is. In mijn beleving begint een seksueel contact wanneer je opwinding ervaart, of bereid bent om dit te gaan ervaren, en hier op een of andere manier naar handelt.

8. Seks en seksualiteit zijn hetzelfde

Er is een groot verschil tussen seks en seksualiteit. Als je het hebt over seks, dan gaat het vooral over het uitvoeren van seksuele handelingen. Seksualiteit omvat een heel breed scala aan aspecten die te maken hebben met seks. Het gaat over wie jij bent als seksueel persoon, welke normen en waarden je mee hebt gekregen, de ervaringen die je hebt, je eigen voorkeuren, oriëntatie, verlangens en fantasieën. De manier waarop jij seks ervaart, het beleeft en vorm wil geven of vormgeeft. Voor sommigen kan seksualiteit heel belangrijk zijn, maar is er nauwelijks sprake van seks. Terwijl weer anderen heel veel seks hebben, maar zich nauwelijks bewust zijn van hun seksualiteit.

9. Als je ouder wordt heb je geen seks meer

Seks is voor alle leeftijden! Ook als je ouder wordt kan je nog steeds seks hebben. Wel kan het zijn dat je beleving van de seks en de invulling van jouw seksualiteit verandert. Zo kan de seks die je graag hebt op je 30ste compleet anders zijn dan wanneer je 55 of 70 bent. Een bekende verandering bij het ouder worden is dat het vaak wat langer duurt voordat je opgewonden raakt en dat er meer fysieke stimulatie nodig is om net zo opgewonden te raken als je daarvoor werd. Daar waar fantasieën of het zien van een naakt lichaam voorheen wellicht voldoende was om opgewonden te raken, is daar nu meer voor nodig.

10. Ik mag me niet seksueel aangetrokken voelen tot een ander

Het is bijna onmogelijk om te voorkomen dat je ooit in je leven je seksueel aangetrokken voelt tot een ander. Of je ervoor open staat en ernaar handelt, is een ander verhaal. Maar er is niets mis mee als jij je seksueel aangetrokken voelt tot een ander. Geniet liever van het gevoel dat er in je wordt aangewakkerd en gebruik dit voor een fijn intiem moment met je partner!