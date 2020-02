Amsterdam draait 4 ton aan boetes vakantieverhuur terug

De gemeente Amsterdam draait 400.000 euro aan boetes voor illegale vakantieverhuur terug naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het Amsterdamse verhuurbeleid. Dat zei wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) woensdagochtend in de gemeenteraad. Nederlands hoogste bestuursrechter oordeelde vorige week dat de Amsterdamse meldplicht bij toeristenverhuur onrechtmatig is.

De gemeente draait alleen de boetes terug die nog in een juridisch traject zitten, aldus Ivens. De boetes waartegen geen bezwaar meer kan worden aangetekend, blijven staan.

Een Amsterdamse die van de gemeente een boete van 6000 euro had gekregen voor het niet melden van vakantieverhuur via Airbnb werd vorige week in het gelijk gesteld door de raad. Zij hoeft de boete niet te betalen. Onder de Amsterdamse huisvestingsverordening kon iemand een ontheffing van de vergunningsplicht krijgen door verhuur te melden. Volgens de bestuursrechter is een gemeente echter niet bevoegd om uitzonderingen te maken op de landelijke Huisvestingswet. Ivens beschouwt de uitspraak zodoende als een streep door de meldplicht.

Omdat de gemeente geen vergunningen voor toeristenverhuur afgeeft én geen ontheffingen mag verlenen, is er tijdelijk geen wettelijke mogelijkheid om een woning aan toeristen te verhuren. Ivens besprak twee mogelijkheden om dat vacuüm op te vullen: wachten tot de Haagse politiek de meldplicht landelijk vastlegt in de nieuwe Wet toeristische verhuur, of zelf een vergunningsstelsel en handhavingsapparaat optuigen. Voor die laatste optie voelt de wethouder weinig, meldde hij de gemeenteraad.