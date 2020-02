Drie Nederlanders op cruiseschip met coronavirus in Japan

Op een cruiseschip in Japan waarop passagiers besmet zijn met het nieuwe coronavirus, zitten ook drie Nederlanders. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse ambassade in Tokio staat in nauw contact met het drietal.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de Nederlanders zijn besmet met het virus. De Diamond Princess heeft ongeveer 3700 mensen aan boord van wie er tien zijn besmet. Het schip ligt voor anker bij de stad Yokohama.

Het schip is in quarantaine geplaatst. Dat zal veertien dagen duren. De zieke mensen zijn van boord gehaald en naar een ziekenhuis overgebracht.