Eisen tot 9 jaar celstraf in hoger beroep helikopterzaak

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag opnieuw celstraffen tot negen jaar geëist tegen negen mannen die in oktober 2017 een helikopter zouden hebben willen kapen om crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. “Deze mannen hebben totale minachting voor de rechtsorde getoond”, zo sprak de aanklaagster voor het gerechtshof in Amsterdam.

Om het plan uit te voeren hadden de negen mannen (21 tot 56 jaar oud) een helikopter gehuurd, die zij na een tussenlanding zouden kapen. De politie kreeg de mannen na een tip echter in de smiezen en greep voortijdig in. Bij de operatie schoten agenten een 30-jarige verdachte op de vlucht dood.

De officier van justitie had voor de rechtbank ook al straffen tot negen jaar geëist. De rechtbank strafte toen veel lager, omdat de uitvoering van de misdrijven nog niet zou zijn begonnen toen de politie ingreep. Het OM ging daarop in beroep.