GL en PvdD: vuurwerk in de ban, tenzij het geen kwaad kan

Niet alleen kindervuurwerk, maar ook wat onschadelijk zwaarder vuurwerk mag toegestaan blijven, vinden GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Door wat ruimte te laten voor uitzonderingen hopen ze de Tweede Kamer te winnen voor een strenger verbod dan alleen maar het uitbannen van knalvuurwerk en vuurpijlen, zoals het kabinet voorstelt.

De twee oppositiepartijen hebben eigenhandig een wet geschreven die in principe al het consumentenvuurwerk verbiedt dat tot dusver met de jaarwisseling werd afgestoken. Niet alleen vuurpijlen en rotjes, maar ook grondbloemen en sierpotten. Kindervuurwerk als sterretjes en knalerwten, die het hele jaar zijn toegestaan, mogen wel blijven.

GroenLinks en PvdD kwamen in actie omdat de plannen van het kabinet “half werk” zouden zijn. De politie zou overtreders van het gedeeltelijke verbod dat het kabinet voorstaat moeilijk kunnen aanpakken. En mens en dier blijven hinder ondervinden of zelfs gevaar lopen, vinden de twee partijen. Ze presenteren hun initiatiefwet woensdag, de dag dat de Kamer zich over vuurwerk buigt.

Maar de Kamer loopt er nog niet warm voor. Door uitzonderingen te maken voor vuurwerk dat uit onderzoek en na overleg met bijvoorbeeld de politie en artsen “relatief veilig blijkt voor mens, dier en milieu”, hopen GL en PvdD daar verandering in te brengen. Zulk vuurwerk moet verder niet “oneigenlijk” gebruikt kunnen worden, tekenen ze aan. En het ook niet moeilijker maken voor de politie om het vuurwerkverbod te handhaven.