Minister denkt over ruimer preventief fouilleren met oud en nieuw

Het kabinet gaat onderzoeken of de politie met oud en nieuw vaker preventief kan gaan fouilleren. Burgemeesters kunnen daar al toestemming voor geven als ze vrezen dat mensen in een bepaald gebied wapens op zak hebben, maar dat gaat mogelijk ook voor vuurwerk gelden.

Justitieminister Ferd Grapperhaus komt in actie op aandringen van de Tweede Kamer. Het kabinet verbiedt met ingang van komende jaarwisseling knalvuurwerk en vuurpijlen, onder meer in de hoop dat politie en hulpverleners daar niet meer mee worden bestookt. Maar veel partijen vragen zich af of het de politie lukt om dat verbod te handhaven. CDA, VVD, SGP en 50PLUS willen preventief fouilleren vaker toestaan om straks illegaal vuurwerk te kunnen onderscheppen.

Grapperhaus ziet wel heil in preventief fouilleren in de jacht op clandestien vuurwerk. Maar hij wil van het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeesters weten of die daar wel op zitten te wachten.