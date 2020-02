Minister houdt vol: vuurwerkhandelaren niet compenseren

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) houdt voet bij stuk. Ondanks aandringen van de VVD is ze niet van plan om vuurwerkhandelaren financieel tegemoet te komen. Dit zei ze woensdag in een debat over het vuurwerkverbod in de Tweede Kamer.

VVD-Kamerleden Dilan Yeşilgöz en Erik Ziengs willen dat het kabinet in gesprek gaat met handelaren. Zo zouden zij samen tot een compromis en daarmee compensatie kunnen komen. Van Veldhoven vindt dit geen logische manier van handelen. Ze stelt dat het verbod niet als een verrassing is gekomen en dat handelaren zich er daarom op konden voorbereiden. Premier Mark Rutte zei eerder al dat ondernemers nu eenmaal risico’s nemen.

Ook vindt Van Veldhoven het niet nodig dat de overheid een rol speelt bij het vernietigen van het vuurwerk, zoals CDA-Kamerlid Chris van Dam voorstelde. “Wij zijn in principe altijd bereid om te praten en kennis te delen, maar ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun voorraden.” Het vuurwerk hoeft overigens niet naar Polen om te worden vernietigd, zoals Van Dam in het tv-programma Goedemorgen Nederland suggereerde. Dit kan gewoon in Amsterdam en hoeft ook niet veel te kosten.