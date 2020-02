OM herhaalt: geen politieke beïnvloeding bij vervolging Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft onder meer volledige inboxen, aantekenboekjes en tekstberichten doorgespit, maar blijft erbij: er is geen enkele aanwijzing voor mogelijke politieke beïnvloeding in de strafzaak tegen PVV’er Geert Wilders. Het OM heeft dat al veel vaker gezegd, maar het gerechtshof Den Haag had eind vorig jaar gevraagd om nogmaals en zeer grondig te zoeken.

De advocaat-generaal somde woensdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol – tijdens de hervatting van het hoger beroep – op wat allemaal is onderzocht de afgelopen maanden. Volgens haar is “alles binnen het redelijke” gedaan.

Wilders staat in hoger beroep terecht wegens zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. De politicus, die woensdag wederom in de rechtszaal is verschenen, is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken.