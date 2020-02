Ook burger moet straks mogelijk betalen voor belastingaangifte

Burgers moeten in de toekomst mogelijk gaan betalen voor hun belastingaangifte. Nu is het gratis om aangifte te doen maar “de vraag is natuurlijk of dit zo blijft”, aldus minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken.

Hij sluit niet uit dat er een systeem wordt ontwikkeld waardoor burgers beter geholpen worden bij hun aangifte of andere zaken. Daar zouden ze – als een soort identiteitskaart – eventueel voor moeten betalen. “Het is allemaal toekomstmuziek, maar dan zou je niet meer kunnen betogen dat het gratis is.”

De minister nuanceerde zijn woorden later, nadat die bij veel partijen in de Tweede Kamer tot verbaasde en geïrriteerde reacties hadden geleid. “Voor de goede orde: mensen betalen nu niet voor het doen van belastingaangifte, en gaan dat in de toekomst ook niet doen als het aan mij ligt”, twitterde hij.

Knops reageerde op vragen van de VVD in de Tweede Kamer. De liberale partij vindt dat je belastingaangifte gratis moet kunnen doen, maar dat is nu bijvoorbeeld voor kleine ondernemers niet het geval. Zij moeten gebruikmaken van zogenoemde eHerkenning, waardoor ze veilig kunnen inloggen bij loketten van de overheid, zoals de Belastingdienst.

De overheid geeft eHerkenning, een soort DigiD voor bedrijven, niet zelf uit. Bedrijven moeten de software bij commerciële partijen kopen voor zo’n 40 euro per jaar.

Het systeem zorgt overigens voor problemen bij veel kleine bedrijven, die vaak lang moeten wachten voordat de software geleverd kan worden. Zo’n 24.000 ondernemers die voor het eerst gebruikmaken van de software kregen daarom uitstel van hun belastingaangifte. Deze hoeven ze pas voor 1 juli in te voeren in plaats van voor 1 maart.