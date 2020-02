RTL hervat reality-tv met Temptation Island

RTL begint eind februari weer met reality-tv. Het genre lag onder vuur nadat in november ophef was ontstaan over seksueel overschrijdend gedrag onder de deelnemers van De Villa. Het programma werd daardoor van de buis gehaald. RTL kondigde woensdag aan dat 26 februari een nieuw seizoen begint van Tempation Island op RTL 5.

Het realityprogramma Temptation Island was al opgenomen, maar RTL wilde het niet uitzenden in afwachting van een onderzoek naar de incidenten in De Villa. Inmiddels is er contact geweest met alle deelnemers over hun ervaringen tijdens de opnames. Op basis van deze gesprekken heeft RTL besloten het nieuwe seizoen te kunnen uitzenden.

De uitkomsten van het onderzoek naar het seksueel overschrijdend gedrag van deelnemers in De Villa worden over enkele weken naar buiten gebracht. Directeur Peter van der Vorst van RTL zegt: “We zullen eind deze maand stilstaan bij de conclusies en vervolgstappen van het onderzoek rond De Villa. Aan de kant van RTL is er nu al een aantal interne processen aangepast, waaronder een zorgvuldiger proces tussen montage en uitzending.”