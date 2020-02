Eerste en Tweede Kamer herdenken terugkeer na WO II

De Eerste en Tweede Kamer herdenken op 20 november met een speciale vergadering dat het parlement weer aan het werk ging na de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, donderdagochtend bekend in het tv-programma Goedemorgen Nederland. In november is het 75 jaar geleden dat het parlement in vrijheid terugkeerde naar het Binnenhof.

De herdenking is op 20 november in de Ridderzaal in Den Haag, vertelt Bruijn. “De Eerste en Tweede Kamer vergaderden toen voor het eerst sinds 1940 samen in de Ridderzaal op het Binnenhof.” Voor het parlement “was het Binnenhof in de oorlog gesloten omdat de Duitsers daar zaten”. Dit jaar wordt bij de verenigde vergadering stilgestaan door middel van zo’n zelfde vergadering.

Bruijn laat weten dat veteranen en jongeren worden uitgenodigd voor de herdenking. Ook staan de Kamers stil bij de troonrede van toenmalig koningin Wilhelmina.