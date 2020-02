KOZP naar rechter om betere demo-plek bij intocht Swarte Pyt

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Leeuwarden. De anti-zwartepietenclub eist dat de gemeente een betere plaats beschikbaar stelt voor een demonstratie in het Leeuwarder dorp Grou. Daar is zaterdag de intocht van de Friese sinterklaas, Sint Piter, en zijn helper Swarte Pyt.

Volgens KOZP stelt Leeuwarden voor de demonstratie “geen zichtbare en hoorbare plek beschikbaar, hoewel dat is vastgelegd in het demonstratierecht”. De actiegroep heeft de betoging ruim een maand geleden aangemeld. Daarna ontstond gesteggel over de locatie.

KOZP wil het liefst staan op de kade waar Sint Piter aankomt. Maar de gemeente heeft een plek buiten het dorp aangewezen, in een weiland aan de andere kant van een breed kanaal. Daar zien de actievoerders niets in. Ze denken dat hun protest daar niet wordt opgemerkt.

KOZP noemt Swarte Pyt een “racistische karikatuur gespeeld door een wit persoon met afro-pruik, rode lippen, oorbellen en zwarte schmink”. Zij willen liever een “Pyt zonder racistische elementen”.

Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Groningen.