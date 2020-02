Nederlandse verdachten drugshandel Sziget-festival gaan in beroep

Advocaten van de van drugshandel verdachte Nederlandse topsprinter Roelf B. en Gert-Jan N. gaan in beroep tegen de verlenging van hun voorarrest in Hongarije. De rechtbank in Boedapest maakte donderdag bekend dat zij nog zeker tot zeker 9 mei in hechtenis blijven. De twee werden in augustus opgepakt tijdens het Sziget muziekfestival in Boedapest.

Woensdag meldde de rechtbank al dat hun voorarrest werd verlengd maar gaf nog geen datum. De rechter acht het gevaar groot dat de twee twintigers uit Stadskanaal ontsnappen aan justitie, aldus de rechtbank donderdag.

Het betreft een voorlopige uitspraak waartegen beroep is aangetekend door de advocaten van de twintigers. De kans lijkt klein dat het voorarrest wordt opgeheven wegens de omvang van de vermeende drugshandel, vindt de rechtbank. “Drugs en distributieapparatuur voor drugs werden bewaard in hun tent op het festivalterrein, in kluizen en in hun wagen. Er werd ook een prijslijst opgesteld voor de verkoop van drugs,” stelt de rechtbank.