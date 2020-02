OVV: geen invloed Boeing op rapport over crash Turkish Airlines

Oud-voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) blijft erbij dat vliegtuigbouwer Boeing geen doorslaggevende invloed had op een rapport over de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. “Naar eer en geweten kan ik hier verklaren dat dat niet het geval is geweest”, zei hij in een gesprek met de Tweede Kamer.

Een Boeing 737 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 kort voor de landing neer bij Schiphol. Negen inzittenden kwamen om het leven. De OVV deed onderzoek en concludeerde dat de crash was veroorzaakt door een defecte hoogtemeter, in combinatie met fouten van de bemanning.

The New York Times berichtte vorige maand dat Boeing een sturende invloed zou hebben gehad op de de conclusies van de OVV. Daarbij zou het accent zijn verlegd naar fouten van de piloten, in plaats van een technisch mankement waarvan de fabrikant al jaren wist dat het bij dit vliegtuigtype kon voorkomen.