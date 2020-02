Russische blingbling langer te zien in Hermitage Amsterdam

De honderden juwelen met tienduizenden edelstenen, gedragen aan het Russische hof en in andere deftige kringen in Sint-Petersburg zijn langer te zien in de Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling Juwelen! is wegens succes verlengd met zeven weken, maakte het museum bekend.

Het is tot nu toe een van de beste bezochte exposities in de Hermitage Amsterdam. Juwelen! opende in september en na drie maanden stond de teller al op 100.000 bezoekers.

Enkele blikvangers zijn de armbanden van koningin Anna Paulowna, de van oorsprong Russische echtgenote van de Nederlandse koning Willem II en een broche van de achttiende-eeuwse keizerin Elisabeth. Dat stelt een ‘boeketje’ voor met zo’n 400 briljanten, meer dan 450 kleine roosgeslepen diamanten, blauwe en gele saffieren, robijnen en smaragden.

Op zondag 16 februari en zondag 15 maart geeft het Koninklijk Concertgebouworkest om 14.00 uur een pop-upconcert op zaal. Vanwege de verlenging van de tentoonstelling, tot 3 mei, worden er extra activiteiten georganiseerd.