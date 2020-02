Toch excuses Farmers Defence Force voor ”verkeerde woorden”

Het Farmers Defence Force (FDF) heeft woensdagavond tijdens een vergadering van het Landbouw Collectief excuses aangeboden voor “verkeerde woorden”. Dat stelt het Landbouw Collectief in een verklaring. Eerder had FDF in een tekst uitgehaald naar “vleesbazen, zuivelbobo’s” die “als Judas de sector verraden”.

Na de tekst van FDF schortte het kabinet een gesprek met het Landbouw Collectief op. FDF maakt daarvan deel uit. Na de vergadering woensdagavond in Nijkerk liet het Landbouw Collectief weten graag in gesprek te blijven. “Alles met het oog op de bal”, aldus Mark van den Oever, voorzitter van FDF in de verklaring van het collectief.

De kou is wat het Landbouw Collectief na een vergadering van ruim drie uur uit de lucht, zei voorzitter Aalt Dijkhuizen. Er zijn door het FDF verkeerde woorden gebruikt “die mensen kunnen kwetsen en dat is niet de bedoeling”. Van ruzie was woensdagavond geen sprake. “We zitten met dertien groepen om tafel. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens.” Dijkhuizen vindt het jammer dat het overleg met het kabinet werd opgeschort. Hij verwacht op korte termijn het gesprek opnieuw te beginnen.

Of het Landbouw Collectief en FDF nu weer welkom zijn aan de onderhandelingstafel is nog onduidelijk. Landbouwminister Carola Schouten houdt nog een slag om de arm. Zij wil de excuses van de boerenorganisatie eerst zelf horen. “Daarna kijken we verder”, aldus een woordvoerder.

Het bestuur van het FDF wilde woensdagavond zelf niet reageren.