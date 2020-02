Celstraffen geëist voor witwassen, ook tegen corrupte agent

Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie mannen wegens het witwassen van grote sommen ‘crimineel’ geld celstraffen geëist van zes maanden tot 3,5 jaar. Een van hen was een politie-inspecteur van de eenheid Den Haag. Hij was medebestuurder van een bedrijfje dat volgens de aanklager onder meer appartementen in Ypenburg verhuurde aan criminelen of mensen die er feitelijk niet woonden. Ook waren er mensen in dienst maar werkten ze er niet echt.

Tijdens een grote actie op 5 maart 2018 doorzocht de politie 22 van deze ‘spookwoningen’ in de Haagse wijk, bij het winkelcentrum, en de woningen van verdachten en hun naasten. Daarbij werd onder meer 6 miljoen euro gevonden die was verstopt in een bed. Ook werden luxe goederen en 25 dure auto’s in beslag genomen. Het proces draaide deze week om zeven hoofdverdachten. De laatste drie verdachten hoorden vrijdag de eis voor de rechtbank in Den Haag.

De politieman, Donovan A. (37), hoorde de laagste eis, van zes maanden, omdat zijn rol kleiner was. Hij mag ook twee jaar geen agent zijn, vindt het OM. Hem wordt ook verweten dat hij voor verschillende bekenden onrechtmatig persoonlijke informatie opzocht in de politiesystemen.