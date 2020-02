Efteling extra alert op mogelijke gevolgen storm

De Efteling is extra alert op de storm met zware windstoten die voor zondag wordt voorspeld. “In geval van extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld harde windkracht of onweer, kan het zijn dat we bepaalde attracties uit voorzorg tijdelijk sluiten”, aldus een woordvoerster.

Mensen die het attractiepark willen bezoeken, doen er goed aan de website van de Efteling te raadplegen. Daarop publiceert de Efteling de mogelijke gevolgen van de weersomstandigheden voor de opening van de attracties.

Verder is wegens de weersvoorspelling besloten de opstart van de attracties op grote hoogte zondag te vervroegen, zodat de controles daarvan veiliger kunnen worden uitgevoerd. “Omdat de windsnelheden op het begin van de dag vermoedelijk minder hoog zijn dan later op de dag, is het verstandig die controles zo vroeg mogelijk te doen”, legt de woordvoerster uit.