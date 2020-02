Grote vraag tweedehands auto’s doet prijzen stijgen

In 2019 werden er in Nederland 1.195.348 tweedehands auto’s gekocht bij autobedrijven. Dit betekent dat er vorig jaar meer gebruikte personenauto’s zijn verkocht vergeleken met 2018, zo blijkt uit cijfers van VWE Automotive. Het gaat omgerekend om een stijging van 2,4 procent. Occasions worden hierdoor wel steeds duurder.

Steeds meer verkoop via autobedrijven

Particulieren verkochten vorig jaar minder auto’s aan elkaar, want de verkoop van gebruikte auto’s tussen consumenten onderling daalde met 1,2 procent naar 699.072 exemplaren. De trend dat tweedehands auto’s meer en meer door autobedrijven aan consumenten wordt verkocht, zet zich daarmee voort. Als we de verkoop tussen consumenten onderling en die tussen autobedrijven en consumenten bij elkaar optellen, ligt het totaal van verkochte gebruikte auto’s in 2019 op 1.886.339 stuks, 1,1 procent meer dan in 2018.

Tweedehands Audi

Door het groeiend aantal ZZP’ers in Nederland, in 2019 waren dit er 1,2 miljoen, neemt de zakelijke leasemarkt toe, waaronder ook de financial lease. Het leasen van tweedehands auto’s valt hier ook onder. Veel Nederlanders vinden het fijner om een auto in delen te betalen, bijvoorbeeld in vier a vijf jaar, dan deze in één keer te moeten financieren. Zo kan een Audi tweedehands een goede keuze zijn om te leasen.

Het is financieel doorgaans gunstiger een tweedehands auto te kopen dan een nieuwe, alhoewel de prijzen door de toenemende vraag wel gestegen zijn. Tweedehands auto’s zijn in 2019 duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van verkoopsite AutoScout24. De gemiddelde prijs voor een tweedehands auto liep vorig jaar op naar 15.654 euro, een kleine 1.000 euro meer dan het gemiddelde in 2018.

Gunstig land

We wonen in een relatief gunstig land voor de koop van een tweedehands auto. In Nederland ligt de gemiddelde prijs lager dan bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Spanje. In Italië liggen de prijzen lager dan in Nederland. In Oostenrijk en België stegen de prijzen het hardst. In die landen is de gemiddelde prijs hoger dan in Nederland. Een relatief nieuwe auto, tot een jaar oud, kost het meest in Nederland. Bij ons kost zo’n auto rond de 35.193 euro, terwijl een dergelijke auto in Spanje gemiddeld 28.630 euro kost.

Ook in 2020 zullen weer veel mensen kiezen voor een tweedehands auto. De zoektocht naar een gebruikte auto is tegenwoordig gemakkelijker dan ooit. Dankzij online platforms, zoals het eerder genoemde Audio platform met tweedehands auto’s, kan duidelijk en transparant auto’s met elkaar vergelijken. Let erop dat particuliere aanbieders meestal geen garantie kunnen geven, terwijl de betere autobedrijven vaak wel garantie bieden op gebruikte auto’s. Garantie is eigenlijk een soort van verzekering, die soms kan oplopen tot wel vijf jaar. Dat maakt een tweedehands auto als extra interessant.