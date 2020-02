Musicalster Willemijn Verkaik gaat optreden op Oscaruitreiking

Musicalster Willemijn Verkaik gaat zondag optreden bij de prijzenceremonie van de Oscars. Disney maakte vrijdag bekend dat het nummer Into The Unknown uit de animatiefilm Frozen 2, dat is genomineerd voor een Oscar, zal worden gezongen door tien bekende Elsa’s van over de hele wereld.

Verkaik zong voor de Nederlandse en Duitse versie van de Disneyfilm de nummers van ijsprinses Elsa. Ook Idina Menzel, de Engelse stem van de Disney-prinses, zal meedoen aan het optreden. Daarnaast zullen ook Elsa’s uit Denemarken, Japan, Latijns-Amerika, Noorwegen, Polen, Rusland, Spanje en Thailand het lied zingen.

Verkaik staat op dit moment op het podium in haar rol als Miss Hannigan in de musical Annie.